رئيس مدينة الحسنة يستمع إلى مشاكل المواطنين في قطاع الكهرباء بالقرى

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، قرية الجدى للاستماع إلى مشاكل المواطنين، خاصة في قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية، التي رافقه خلالها المهندس سلامة إسليم نايف، مدير هندسة كهرباء الحسنة، بناءً على قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث التقى رئيس مركز ومدينة الحسنة، بعدد من أهالي قرية الجدي، وعلى رأسهم الشيخ حماد أبو ضهر والشيخ سليمان والشيخ عواد أبو ضهر والشيخ محمد أبو ضهر.

الحلول السريعة

واستمع “بغدادي” إلى أهم المشاكل التى تعوق قطاع الكهرباء، بحضور مدير هندسة الكهرباء بالحسنة، لوضع حلول سريعة لها بعد دراستها ميدانياً، وذلك من أجل إيجاد حلول لها، وضمان عدم تكرار الأعطال التي تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

كما تمت معاينة محولات الكهرباء الرئيسية بالقرية لتقويتها ورفع كفاءتها، والتأكد من عدم وجود أعطال.

وتوجه رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى عدد من القرى المجاورة لمتابعة قطاع الكهرباء والاستماع إلى مشاكل المواطنين فى هذا القطاع للعمل على حلها وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

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