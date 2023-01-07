حملات دورية لمكافحة الكلاب والحيوانات الضالة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد عن شن حملات بيطرية للقضاء علي الكلاب الضالة بمراكز المحافظة ، بعد انتشار الكلاب في الشوارع بالقري بشكل ملحوظ.

أكد الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه تم تشكيل حمله مكبرة لمكافحة الحيوانات الضالة بمراكز المحافظة، حيث تواصل الحملة عملها بدءا من اليوم بمركز الخارجة، وستواصل حملاتها بباقي مراكز المحافظة تباعا.

جاء ذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين وتضررهم من انتشار الحيوانات الضالة ببعض الأحياء بالمدن والقري المتطرفة بالمراكز والتي باتت تشكل خطرًا علي حياة الأطفال والمواطنين.