إضافات خرافية في تحديث ببجي الجديد.. إليك طريقة تنزيل 2.4 PUBG Mobile

ينتظر عشاق لعبة ببجي PUBG، تنزيل التحديث الجديد للعبة بفارغ الصبر، حيث تحتل اللعبة شعبية كبيرة بين الصغار والكبار على مستوى العالم، و بالفعل تم إطلاق آخر تحديث لـ PUBG Mobile 2.4 على الخوادم العالمية، ويمكن للاعبين تثبيت التحديث الجديد عبر الإنترنت.

ووفقا للتقارير الأخيرة، اختفالا بالعام الصيني الجديد 2023، قدمت لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile حدثا خاصا، كشفت من خلاله عن شخصية جديدة للعبة الباتل رويال الشهيرة، هي أسطورة فنون الدفاع عن النفس بروس لي Bruce Lee.

وحسبما ذكر الحساب الرسمي للعبة، ستظهر شخصية بروس لي ضمن حدث Martial Showdown، الموجود في الإصدار 2.4 من لعبة ببجي موبايل لفترة محدودة.

وشارك حساب ببجي موبايل على إنستجرام، صورة ترويجية للتحديث الجديد، تظهر فيها شخصية بروس لي الكارتونية باللعبة، إلى جانب الأبطال المعتادين، كتب عليها: "سيقدم هذا التعاون مجموعة فريدة من الملابس داخل اللعبة وغيرها من العناصر المتاحة بدءًا من 10 يناير 2023".

ونقلا عن صفحة PUBG Mobile الرسمية، بصرف النظر عن إضافة بروس لي، ستضيف سمة Martial Showdown أيضا عناصر جديدة مثل Lion Dance، بالإضافة إلى العديد من التحديثات الأخرى، المتعلقة بالاحتفالات الصينية للعام الجديد.



مميزات تحديث ببجي موبايل 2.4 الجديد

يتميز تحديث ببجي الجديد لعام 2023، بطريقة لعب مختلفة، تسمى Back for Honor، والذي يمكن اللاعبين من استدعاء زملائهم في الفريق بعد طردهم لإنهاء مهام اللعبة.، ويمكن للمطارد الحصول على مكافأة من خلال القضاء على الهدف في غضون فترة زمنية معينة، إذا فشل في تحقيق الهدف، سيحصل اللاعب المستهدف على الجائزة.

وبصرف النظر عن ذلك ، هناك أيضًا مركبات وعناصر مواضيعية جديدة تم إصدارها من خلال تحديث PUBG Mobile، من بينها عدد كبير من المركبات الجديدة، وخريطة جديدة ومعدات أسطورية كثيرة.

خطوات تحميل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2023



1. ابحث عن متجر uptodown على الإنترنت.

2. داخل مربع البحث اكتب PUBG Mobile.

3.سوف تجد ملف Apk قابل للتحميل، اضغط على زر تنزيل لتحميل الملف.

4. بعد تحميل الملف على هاتفك قم بتثبيت هذا الملف، ومن إعدادات الهاتف اختر التحميل من مصادر غير معروفة.

5. بمجرد انتهاء التثبيت سيتم تشغيل اللعبة وتحميل باقي التحديث على هاتفك، قم بإعادة فتح اللعبة مرة أخرى وستستمع بالتحديث الجديد.