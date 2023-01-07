قفزة تاريخية.. الزراعة: صدرنا 6.5 مليون طن بـ 3,3 مليار دولار.. تفاصيل

اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقرير النهائي، لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 والتي بلغت ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالي 3,3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي، لافتا الى أن الموالح تحتل المرتبة الاولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.

وأكد تقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 بلغت حوالي 6 مليون و432 ألف و565 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 792 ألف و421 طن عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 5 مليون و640 ألف و144 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، وعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.

وتقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر إلى رجال الحجر الزراعي المصري، والمزارعين والمصدرين المصريين، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومكاتب التمثيل التجاري وسفارات مصر بالخارج، لجهودهم في فتح اسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، ومتابعتهم المستمرة لضمان تطبيق المعايير العالمية للصحة النباتية، وتشديد الرقابة على الحاصلات الزراعية بما يصب في صالح سمعة الصادرات الزراعية، ويؤدي الى زيادتها.

في سياق متصل نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، اشار خلاله الى أهم الارقام الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية، والطفرة التي حققتها في عام ٢٠٢٢، لأول مرة في تاريخها.

حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية في 2022 ، ما يقرب من 6.5 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بقيمة تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار تقريباً.

واشار الاصدار الى ان عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر الى الخارج بلغ نحو 406 منتج زراعي، يتم تصديرها الى 160 سوق على مستوى العالم.

وحول أبرز 10 حاصلات زراعية صدرتها مصر إلى الخارج خلال عام ٢٠٢٢، واكثرهم كمية جاءت كالتالي: الموالح بواقع 1.8 مليون طن، البطاطس بواقع 871 ألف طن، البصل بواقع 578 ألف طن، الفاصولياء بواقع 192 ألف طن، البطاطا بواقع 159 ألف طن، الرمان بواقع 156 ألف طن، العنب بواقع 154 ألف طن، المانجو بواقع 76 ألف طن، والطماطم بواقع 51 ألف طن، فضلا عن الفراولة بواقع 40 ألف طن.

وحصل الثوم على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 31 الف و972 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 15 الف و 595 طن، وحصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9289 طن.