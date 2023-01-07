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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يشهد العرض الخاص لمسرحية تقدر بدار الأوبرا.. اليوم

مسرحية تقدر
مسرحية تقدر

يشهد اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، العرض الأول لـ مسرحية "تِقدر"، وهي مسرحية غنائية يتم تقديمها ضمن فعاليات مبادرة  إحياء المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعد مسرحية “ تقدر”  ، هي العرض الافتتاحي لـ مبادرة إحياء المسرح المدرسي ، ومن المقرر أن تنطلق رسمياً مبادرة إحياء المسرح المدرسي بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022/ 2023 ، وستكون متاحة لجميع الطلاب فى جميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 مسرحية “ تقدر”  من تأليف مدحت العدل ، واخراج باتول عرفة ، وبطولة الفنانة يسرا ، والفنانة كارول سماحة ، والفنان اكرم حسني ، والفنانة حنان مطاوع ، والفنان محمد فراج ، والفنانة اسماء ابو اليزيد ، وفريق بلاك تيما ، والفنان محمد الشرنوبي ، والفنان احمد الرافعي .

كما يظهر في  مسرحية “ تقدر”  ، مجموعة من النجوم الشباب لأول مرة: "إسلام خالد - بهاء سليمان - أشرف فرحات"  ، ومجموعة من نجوم الجيل الصاعد:
"محمد عزازى - يوسف صلاح - منذر مهران - تيم إسماعيل - ريتال ظاظا - چنا صلاح - هنا زهران"

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطلق مبادرة لـ إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس، وذلك بالتعاون مع مجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي "المتحدة للخدمات الإعلامية".

ومن المقرر أن يتم خلال مبادرة وزارة التربية والتعليم لـ إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، تشجيع الطلاب على اكتشاف مواهبهم الفنية.

أهداف مبادرة  وزارة التربية والتعليم لـ إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية 

  • إعادة تنشيط دور المسرح المدرسي في اكتشاف مواهب جديدة من أبنائنا الطلبة.
  • إعادة بث الروح الفنيّة في المدارس وتنميتها لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.
  • تقديم فرصة لـصغار: المؤلفين، الكُتاب، والفنانين، في المدارس ليكونوا رواد الفن في المستقبل.
  • التغلب على المعوقات التي واجهت المسرح المدرسي، وتقديم فرص فنية تكنولوجية، لتقديم ثقافة فنية تواكب التطور العصري.

مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
مسرحية تقدر
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