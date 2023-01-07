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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اعتبرهم قطع شطرنج وقتل 25 من مقاتلي طالبان.. تفاصيل كتاب الأمير هاري

صدى البلد

سربت العديد من المقاطع الخاصة بمذكرات الأمير هاري التي  أوردها ضمن كتاب السيرة الذاتية "سبير" وهو كتاب يكشف تفاصيل مثيرة عن العائلة المالكة.

 

قتل الأمير هاري 25 من مقاتلي طالبان

وطبقا لموقع “ديلي تلجراف” اعترف الأمير هاري بقتل 25 مقاتلا من طالبان، خلال فترة خدمته في أفغانستان، وأقر أنه ليس راضيا عن الرقم ولكنه غير محرج منه، وكشف أيضا عن محادثات سرية في كتابه حدثت في أروقة القصور الملكية. 

الأمير هاري 

أثارت  الاعترافات مخاوف أمنية من استهدافه، وصرح إنه أعتبر مقاتلي طالبان قطع شطرنج أزيلت من على لوح القضاء على الأشرار. 

الأمير هاري 

 

خدمة الأمير هاري في أفغانستان

خدم هاري بين عام 2007 و 2008 كمراقب جوي أمامي، وعاد مجددا للخدمة بين عام 2012 و 2013 وكان ضمن طاقم هليكوبتر مقاتلة، تمنى أنه لم يقتل ذلك الرقم أو أن يكون له وجود في سيرته العسكرية او وجود لطالبان وأن يكون عالما بدون حرب.

الأمير هاري 

تسريب النسخة الإسبانية من الكتاب

كتاب الأمير هاري سيعرض رسميا يوم 10 يناير، و سربت تلك المقاطع من النسخة الإسبانية، حيث وقع خطأ و عرضت النسخة في المكتبات قبل سحبها منه.

 

الأمير هاري 
الامير هاري كتاب الأمير هاري طالبان العائلة المالكة السيرة الذاتية مقاتلي طالبان القصور الملكية

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