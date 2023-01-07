أحمد حسن يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ نجم الزمالك إبراهيما نداي.. شاهد

يفتقد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك منذ بداية الموسم جهود جناحه السنغالي إبراهيما نداي بسبب الإصابة.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالزمالك.. كل ما يتردد عن إصابة مزمنة لإبراهيما نداي غير صحيح.. اللاعب خضع لكشف طبي داخل وخارج مصر وتبين سلامته قبل التعاقد معه"



وردد البعض في الفترة الماضية أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة ولن يعود من جديد لمباريات الزمالك وستعاوده الإصابة حال عودته.



ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الأربعاء القادم في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.