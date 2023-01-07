عن ديانته .. تامر حبيب: قبطي يعني مصري ومش هصحح المعلومة

حرص السيناريست تامر حبيب، على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بطريقة مختلفة.

نشر تامر حبيب، صورة عب حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وعلق قائلا: “زي كل سنة، بتجيلي رسالات التهنئة من امبارح ، وزي كل سنة، بفرح بيها قوي، و زي كل سنة عمري ما بأصحح و لا عمري هأصحح المعلومة، لأنها مش غلط علشان انا مصري، و قبطي يعني مصري”.

وتابع قائلاً: “كل سنة و احنا كلنا طيبين و عيد ميلاد مجيد يا احلي اصحاب و اخوات”.

يذكر أن وجه السيناريست تامر حبيب رسالة الي الفنانة منه شلبي بعد حصولها علي حكم سنة مع ايقاف التنفيذ وغرامة ١٠ آلاف جنيه في قضية تعاطي المخدرات .

ونشر حبيب صورة له برفقة منة شلبي وعلق علي الصورة قائلا :" ياما انت كريم يارب .. الحمد لله ".



تغيبت الممثلة منة شلبي عن حضور أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية الخميس الماضي، على خلفية ما أسند إليها من تهم أبرزها إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.