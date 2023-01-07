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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب قطر يتقدم على الكويت 2-0 بالشوط الأول في كأس الخليج العربي

صدى البلد

تقدم منتخب قطر على نظيره الكويت، بهدفين مقابل لاشئ، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي.

وجاء الهدفين عن طريق عمرو عبدالفتاح في الدقيقة 23، وأحمد علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

مشعل برشم، طارق سلمان، أحمد علاء، علي أسد، تميم منصور، محمد وعد، عمرو سراج، همام الأمين، جاسم جابر، إسماعيل محمد، وعاصم مادبو.

بينما جاء تشكيل الكويت كالتالي:.

سليمان عبدالغفور - مشاري غنام - حسن حمدان - خالد إبراهيم  - مهدي دشني- سلطان العنزي - عبدالله فهد - أحمد الظفيري - عبدالرشيدي - مبارك الفتيني - إبراهيم كميل.

قطر الكويت الشوط الأول كأس الخليج العربي تشكيل قطر

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