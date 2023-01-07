أبرز مشاهد عيد الميلاد المجيد| تهنئة الرئيس السيسي.. وفحوصات البابا تواضروس الطبية.. وعادات الأقباط في الاحتفالات.. التفاصيل الكاملة

أبرز مشاهد عيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يطمئن على صحة البابا تواضروس

البابا تواضروس يجري فحوصات طبية نتيجة تعرضه للإجهاد

10 عادات للأقباط خلال عيد الميلاد أبرزها شراء الملابس والحلوى

احتفل الأقباط، اليوم، بعيد الميلاد المجيد، في مختلف الكنائس داخل مصر، ومختلف بلدان العالم، وسيطر على عيد الميلاد، عدد من المشاهد التى كانت مسار حوارات المصريين خلال الساعات الماضية، وأبرزها؛ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، كذلك كان من أبرز المشاهد؛ تعرض البابا تواضروس لحالة من الإجهاد، نتيجة المجهود الذي بذله خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد،: "عيد سعيد على الجميع، ونتمني سنة خير وأمن وأمان وسلام ومحبة للجميع، ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله"، واليوم مناسبة جميلة وسعيدة.

ووجه الرئيس السيسي - في كلمة له - جزيل التقدير والاحترام والاعتزاز لقداسة البابا تواضروس الثاني، وقال: لا أحد يعرف مدى المحبة والتقدير الذي أكنه لقداسة البابا تواضروس، وإنه في كل مرة يستمع لحديث لقداسة البابا او حتى في الكتاب الذي صدر عن قداسته مؤخرا؛ دائما يجد الحكمة، حتي أنه قال إن "الأديان تتوافق ولكن ليس بالضرورة تتطابق".

وأكد الرئيس السيسي أن المحبة يجب أن تكون بين الجميع دون أي تمييز، وأن الشعب المصري يجب أن يجتهد وأن تتأصل في نفوس الجميع فكرة أن الجميع واحد، ويجب أن نؤكد جميعا أننا واحد، وأنه لا يوجد اي شكل من أشكال التفرقة بيننا، وأن محاولة التفرقة لن تنجح أبدا، وأن هذه الكلمات لا يخص بها أحد، ولكن “أقول ذلك للجميع”.

وتابع قائلا، ألاحظ قلق الناس وأن لديهم مخاوف، وقال :"أنا لا أخبئ أي شئ، وأنه في كل مناسبة يشرح الأمور، مطالبا ألا نستمع لأحد غير الشخص المسئول، مشيرا إلى أن كل شخص يعرف بحسب قدره، ضاربا المثل بقداسة البابا تواضروس أنه لا يعرف أحد شئون الكنيسة أكثر من قداسته.

وطالب الرئيس السيسي بعدم الخوف، وأن الكلام لجميع المصريين، وذلك لسببين أولهما، أن ربنا موجود ولن يتخلي عنا أبدا، ثانيا الدولة ومسئوليها تحاول أن تتجاوز الأزمة الحادثة في العالم، وأن الأزمة الاقتصادية ستؤثر على دول عديدة إذا استمرت الحرب خلال العام الحالي او أكثر، ولكن بلادنا قائمة رغم كل التحديات.

وتابع قائلا، إنه لا يخفي اي شئ، وتساءل " هل لو مصر تعبت، هل سنتخلي عنها؟".، وكرر الرئيس السيسي تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

فيما أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الفحوصات الطبية، اليوم، إثر حالة الإجهاد التي عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس.

وأظهرت نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين أن قداسة البابا بصحة جيدة وأن حالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود الذي بذله خلال الأيام الماضية، أثناء الاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد، إلى جانب العمل الرعوي المكثف الذي قام به مؤخرًا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح له اليوم، نطمئن الجميع أن قداسة البابا بخير ويستأنف عمله الرعوي بشكل طبيعي خلال أيام بمشيئة الرب.

وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، في وقت سابق اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة قداسة البابا، الذي طمأنه وشكره على اهتمامه ومشاعره الطيبة.

يأتي ذلك؛ في حين ارتبط عيد الميلاد بمجموعة من العادات التى يحرص الأقباط على ممارستها خلال فترة عيد الميلاد المجيد أهمها:

1- الاهتمام بحضور صلاة قداس عيد الميلاد المجيد والتى تقام في مختلف الكنائس وتنتهي مع الساعات الأولى من اليوم الجديد.

2 - الاهتمام بحضور حفلات التربية الكنسية التى تقام للأطفال والشباب صباح يوم العيد في مختلف الكنائس.

3 - الحرص على صناعة وتزيين شجرة الكريسماس.

4 - شراء الأسر المسيحية للملابس الجديدة قبل العيد؛ ما يخلق حالة من البهجة داخل الأسرة.

5- شراء الحلوى وكعك العيد، بينما ما زالن هناك سيدات تحرصن على صناعته في المنزل.

6- الذهاب إلى الأقارب والأصدقاء لتقديم التهنئة بالعيد وقضاء الأوقات الطيبة في استرجاع الذكريات السعيدة المرتبة بهذه المناسبة

7- يقدم الكبار كذلك العيدية للصغار ويقومون بشراء الألعاب لهم والتنزه والسفر أحيانا .

8 - تجتمع الأسرة عقب صلاة القداس على مائدة الطعام التى لا تخلو من اللحوم والطعام الشهي بعد صوم دام لمدة 43 يوما.

9- يحرص عدد من الأسر على زيارة بعض الملاجئ والمستشفيات ودور المسنين لقضاء أوقات طيبة مع النزلاء وادخال البهجة على قلوبهم.

10 - ما زال عدد من الأباء والأمهات يحرصون على شراء الهدايا ووضعها بجوار شجرة عيد الميلاد ليستيقظ أطفالهم ليجدوا هدايا العيد التى جبلها لهم "بابا نويل" وهو الأمر الذي يثير فرحة الأطفال والكبار معا .