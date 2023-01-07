لهواة الصيد بالسنارة| 2000% زيادة في رسوم التصاريح.. اعرف عقوبة المخالفة

صيد الأسماك، مهنة قديمة قدم الإنسان تمثل للكثيرين حرفة ومصدرًا للرزق، ولكنها باتت هواية يمارسها البعض في وقت فراغهم، للاستمتاع بالهواء الطلق والتأمل في الطبيعة والبُعد عن ضغط العمل وزحمة الحياة.

ويمارس صيادو الأسماك هوايتهم والهدوء يسيطر عليهم شاكين همومهم ومعبرين عن حالهم فيحمل كل منهما سنارته سالكًا طريقه للنيل أو البحار سواء كان “أحمر” أو “متوسط”.

وشهدت رسوم تصاريح الصيد بالسنارة والتي تحمل اسم صيد الهواة تحركًا مفاجئًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كان سعر التصريح "10" جنيهات، والآن أصبح سعره يصل إلى "217" جنيهًا، وباتت نسبة الزيادة 2000%.

عقوبة من لا يمتلك تصريح الهواة

في حال عدم وجود التصريح مع صيادة الهواة بالسنارة يحق لحرس الحدود منع هذا الشخص من الصيد بالمياه البحرية بجانب مصادرة أدوات الصيد.

خطوات تصريح صيد الهواة

التقدم بطلب إلى أقرب مكتب مصايد تابع له من يريد الحصول على تصريح.

لابد أن يكون الطلب مدموغًا.

صورة ضوئية من البطاقة الشخصية.

أن يقدم مع الطلب عدد 2 صورة فوتوغرافية شخصية لطالب الترخيص.

يتم إستلام التصريح في نفس اليوم.

صورة ضوئية من إيصال دفع 217 جنيهًا الرسوم المقررة خلال العام.

متى فرضت رخصة الهواة؟

استخراج ترخيص لهواة صيد أسماك بالسنارة مفروض منذ عام 1983 على أي شخص يصطاد سواء من خلال مركب للنزهة أو الوقوف على شاطئ البحر.

وفي ذلك الصدد، قال نصر الله تماوي، شيخ الصيادين بمحافظة مرسى مطروح، إن قرار استخراج رخصة لهواة صيد الأسماك بالسنارة ليس بجديد، ولكن ما أثار تعجب البعض هو ارتفاع قيمة هذا التصريح بشكل مفاجئ 2000%، حيث أن هذا التصريح كان قيمته "10" جنيهات فقط، والآن أصبحت قيمته تبلغ الـ"217" جنيها.

وأكد تماوي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ليس تصريح صيد الهواة فقط هو ما تم رفع قيمته، حيث إن صيد برار ارتفع سعر تصريحه أيضًا، وهو صيد يعتمد على القدمين، حيث كان سعر التصريح يبلغ قيمته "45" جنيهًا فقط، والآن أصبحت قيمته "418" جنيها، مشيرًا إلى أنه لا يتم السماح للصيد لمن لا يملك تصريحًا بالصيد، لافتا إلى أن هناك رسومًا على هواة الصيد بالقارب، لكن الرسوم تختلف على حسب قوة موتور المركب وتصل لـ"2000" جنيه.

الهدف من تصاريح الهواة

وتابع تماوي، أنه يجب على الدولة أن توفر العديد من المسابقات لهؤلاء الهواة، لأن تلك التصاريح تساعد على حصر عددهم بشكل سهل وبسيط، والهدف من تصاريح الهواة أيضًا هو تنظيم تلك العملية ومعرفة عدد الصيادين الهواة والكميات المستخرجة لإضافتها في الإنتاج.

واختتم تماوي، هناك العديد من المسابقات العالمية لصيد الهواة بالسنارة في دول أوربا، ولذلك يعد الصيد بالسنارة رياضة أيضًا في تلك الدول ومصدر رزق للبعض بسبب الأموال التي يحصلون عليها في تلك المسابقات، ولهذا يجب أن نتجه إلى تلك الخطوة في الفترة المقبلة.