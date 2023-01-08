سعر الذهب عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 8-1-2023

وصل أقل سعر عيار ذهب في محلات الصاغة وهو عيار 14 الأدني قيمة نحو 1180 جنيها للبيع و 1200 جنيها للشراء في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-1-2023.

سعر الجنيه الذهب

وقالت احدي المنصات الإلكترونية والمتخصصة في سعر الذهب، إن وصل سعر الجنيه الذهب نحو 14.16 ألف جنيه للبيع و 14.4 ألف جنيه للشراء.

سعر المصنعية

بحسب تقارير اقتصادية فإن سعر الذهب في مصر يختلف من محل لأخر وبالتالي هناك اختلافا في محددات سعر المصنعية والدمغة والتي تتراوح بين 30 و 65 جنيها وبحسب سعر ونوع العيار الذهبي الواحد أو التجار وبعضهم

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

واستقرت أسعار المشغولات الذهبية، بدون تغيير في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة والمشغولات الذهبية.



عيار 24

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وبلغ سجل سعر عيار 24 الأعلي قيمة نحو 2023 جنيها للبيع و 2057 جنيها للبيع في محلات الصاغة.



عيار 18



وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1517 جنيها للبيع و 1543 جنيها للبيع.



عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا و الأكثر تداولا نحو 1770 جنيها للشراء و 1800 جنيها للشراء





أوقية الذهب



بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.911 ألف جنيها للبيع و 63.98 آلف جنيه للشراء.



كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.022 مليون جنيه للبيع و 2.1 مليون جنيه للشراء.







لماذا الذهب

يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

استقرار نسبي



وفقا لما جاء بالشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن هناك حالة من الاستقرار النسبي ف سعر المعدن الأصفر خلال الفترات السابقة، وهو ما أحدث نوعا من الطلب ف عمليات البيع والشراء



وتعتبر العمليات الشرائية الكثيرة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير، وهو أمر كان غير محبب حتى من التجار قبل المستهلكين، لأنه سبب خسائر للتجار، إذ يقبل عددا من المستهلكين علي اقتناء الجنيه الذهب و السبائك وهو ما أحدث عددا من عدم التوازن في السوق في الفترات السابقة.

ارتباط بالدولار



وبحسب خبراء الاقتصاد والمال فإن سعر الذهب مرتبط بقيمة وسعر الصرف الأجنبي " الدولار" و ما يتوافق مع الأسعار العالمية، خصوا وأن التراجع الأخير في سعر الذهب مرتبط بمحددات أخري



واعتبر المحللون أن سعر عيار 21 الأوسع انتشارا والذي يعد العيار الأعلى وسعر مميز خصوصا و أن المواطنين يرغبون في اقتناءه، بالإضافة إلي وجود تسعير مناسب لسعر عيار 14 والذي أصبح محل إقبال من المستهلكين

ويري المحللون أن الاستثمار في المعدن الأصفر مستمر بإعتباره ملاذ أمن ويحقق أرباح معقولة للمستثمرين .



انخفاض الأسعار

وشهدت أن أسعار الذهب تشهد انخفاضاً فى الأسعار خلال هذه الفترة، إذ أن سعر الذهب كل يوم يتغير.تشهد انخفاضاً جديداً.

وتوقع المحللون أن تشهد الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات جديدة فى الأسعار في ظل حالة عدم الاستقرار في الوقت الحالي .

ويعد سعر الذهب من الأشياء المميزة فى الاستثمار، ولكن من يشتري الذهب عليه أن يعلم أن الذهب يتغير سعره حسب السوق

وبلغت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة فى أول 9 أشهر من عام 2022، وصلت لـ 1.12 مليار دولار، وأن مصر لديها مصانع مميزة لـ عمل المشغولات الذهبية، وأن أغلب المصدر كان فى صورة سبائك، و القليل كان مشغولات.



الذهب في السوق المحلي



وسجل سعر الذهب ثباتا في السوق المحلي بالتوازي مع احتفالات عيد الميلاد المجيد والعطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق العالمية قد ارتفعت 2.4% مع ختام تعاملات أمس الجمعة، محققة ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، وذلك بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي حد من المخاوف بشأن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

ورفع أسعار الفائدة، حيث أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة عن شهر ديسمبر، انخفاض معدل البطالة، وإضافة نحو 223 ألف وظيفة، وتراجع معدلات النمو في الأجور.



وقال محللون إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، وتسجل الأوقية مستوى 1870 دولارًا.



كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1200 جنيه، والجنيه الذهب سجل 14400 جنيه.

رسوم التثمين

من جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، إن رسم التثمين مثل عائقا لسنوات سابقة أمام زيادة صادرات الدولة من المشغولات، وأدى إلى ضعف تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، ودفع العاملين بالقطاع لتصدير الذهب كمادة خام دون.

وذكر في تصريحات له اليوم، أن الشعبة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة الدعم لمصنعي الذهب لتطوير صناعة المشغولات الذهبية، و الارتقاء بالتصميمات الخاصة بهم بما يتماشى مع الأسواق العالمية بعد الدعم الذي قدمته الدولة بإزالة رسم التثمين، مشيرا إلى أن المشغولات الذهبية المصرية لديه فرص تصديرية واعدة بالأسواق العربية والاوربية، ومن المتوقع أن تحقق للدولة إيرادات سنوية تقدر بنحو 4 مليار دولار في خلال فترة قصيرة .

وأشاد بدور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين على الاستجابة لمتطلبات الشعبة؛ لدعم صناعة الذهب والمجوهرات والتي كانت قد تقدمت بها منذ تشكيلها في مقدمتها إزالة رسم التثمين الذي كانت تتراوح قيمته 1% من قيمة المشغول، مشيرا إلى أن بوادر القرار الإيجابية على القطاع تمثلت في إبرام أول شحنة تصديره لإحدى الدول العربية.

وأوضح "واصف"، أنه جار عرض التعديل التشريعي الخاص بإلغاء رسم التثمين على البرلمان لإقراره رسميًا خلال الشهور القادمة، مؤكد إن إزالته يظهر حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم لصناعة الذهب والمجوهرات، بعدما أثبتت تلك الصناعة قدرتها على أن تكون أحد روافد العملة الصعبة للبلاد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عالميا على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.



