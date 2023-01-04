قفزة جديدة.. الذهب في أعلى سعر منذ 7 أشهر عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، وربحت أسعار الذهب أكثر من 6 دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي.



وبحسب تقرير وكالة أنباء الإمارات منذ قليل، فقد زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 6.32 دولار لتصل إلى 1845.91 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية حول أسعار الذهب بحلول الساعة "08:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.31% تعادل 5.75 دولارا لتصل إلى 1851.85 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 24.27 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.44% إلى 1102.4 دولار، وارتفع البلاديوم 2.08% إلى 1742.28 دولار.

المعادن النفيسة

أسعار الذهب في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 4-1-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، استقرارا في أسعار البيع و الشراء.

الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,645 جنيها للبيع و 1,655 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,880 جنيها للبيع و 1,891جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,410 جنيها للبيع و 1,419 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,097 جنيها للبيع و 1,103جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13,160 جنيه للبيع و 13,240 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 58,468 جنيه للبيع 58,823جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,880,000 جنيه للبيع، و 1,891,429 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.