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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

احتفالا بأعياد الميلاد.. مستقبل وطن يوزع "هدية الرئيس" على أطفال الإسكندرية

توزيع هدية الرئيس
توزيع هدية الرئيس على الأطفال بالإسكندرية

وزع حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، آلالاف الهدايا على الأطفال والمواطنين أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد بمختلف كنائس المحافظة، وذلك تحت شعار "هدية الرئيس".

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن هذه الفعالية تأتي تحت شعار "هدية الرئيس"، وتم توزيع ألاف من الهدايا والألعاب على الأطفال والمواطنين في مختلف كنائس المحافظة، كجزء من الدور المجتمعي للحزب، ونشاطه الخدمي والمجتمعي، للوصول إلى قطاعات عريضة من المواطنين.

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وأشار إلى أن الأطفال والأهالى استقبلوا "هدية الرئيس" بترحاب شديد، وتنوعت ردود فعل الأطفال والمواطنين على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الميلاد المجيد وسط جو من الفرحة والسرور.

وأكد أن المصريين جميعا يحتفلون بأعياد الميلاد خلال تلك المناسبة الوطنية التي تجسد أسمى معاني المواطنة على أرض مصرنا الغالية، متمنيا لمصرنا الغالية دوام النجاح والتوفيق.

وأضاف النائب خالد شلبي، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، إلى أن الهدايا أحدث حالة من البهجة بين المواطنين، حيث تجول شباب الحزب فى عددا من الشوارع والميادين المؤدية إلى كنائس الإسكندرية لتوزيع الهدايا  لمشاركة الأخوة الاقباط فرحتهم بالعيد، وتوزيع شنط تحتوى على هدايا تذكارية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين.

وأوضح النائب خالد شلبي أن شباب الحزب شاركوا بإشراف أمناء الاقسام في عملية التوزيع بمختلف الأقسام، حيث أبدى المواطنون سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة من حزب مستقبل وطن، متبادلين التهنئة مع قيادات وشباب الحزب الذين وزعوا بأنفسهم في مختلف الشوارع والميادين في الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تتصل مباشرة بالمواطنين في مختلف المجالات، وتنفيذا لتكليفات رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

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