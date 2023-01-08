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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على مدار 4 أيام مضت.. تفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

البرلماني العربي
البرلماني العربي

عقد الاتحاد البرلماني العربي، على مدار 4 أيام مضت اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، حيث ترأس المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب المصري.

 

وبدأت اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والاجتماعات المصاحبة لها بالقاهرة، جاء ذلك في ضوء تولي الشعبة البرلمانية البحرينية رئاسة الاتحاد البرلماني العربي.

 

وأناب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، لرئاسة الاجتماعات والذي بدوره أناب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب المصري، لرئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والاجتماعات ذات الصلة، والتي عقد في القاهرة من اليوم الأربعاء ٤ يناير وحتى السبت ٧ يناير ٢٠٢٣.

 

وتمت المناقشة عدة أمور إجرائية وموضوعية خاصة بعمل الاتحاد البرلماني العربي، تعزيزاً للعمل البرلماني العربي المشترك، واستعراض جملة من مشاريع القوانين الاسترشادية تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك لبلورة رؤية برلمانية عربية مشتركة تجاه تلك القضايا.

 

جدير بالذكر، أن الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من برلمانيين يمثلون البرلمانات العربية (المجالس النيابية ومجالس الشورى).

 

ويضم الاتحاد حالياً في عضويته اثنتين وعشرين شعبة برلمانية تمثل البرلمانات العربية، ويعمل الاتحاد البرلماني العربي على تحقيق جُملة من الأهداف أبرزها تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.

البرلماني العربي مجلس النواب المصرى مجلس النواب البحريني المجالس النيابية مجالس الشورى

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