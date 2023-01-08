تجهيز 35 ورشة بمنطقة الصناعات الحرفية في العريش

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن منطقة الصناعات الحرفية في المساعيد تشهد تنفيذ 48 ورشة حرفية مختلفة بتكلفت 50 مليون جنيه، حيث يجري تجهيز 35 ورشة منها بالمعدات والآلات والماكينات اللازمة للتخصصات الحرفية المختلفة : من نجارة و كريستال وموبيليا وألوميتال وتعبئة مواد غذائية وتصنيع شنط بلاستيكية و كبس هيدروليك للخراطيم وغير ذلك ، وذلك تمهيدا للبدء في تسليم الورش وتشغيلها ، ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة تمهيدا لتشغيلها بكامل طاقتها .

حق الانتفاع

وأشار المحافظ، إلي أنه تم طرح الورش الحرفية بنظام حق الانتفاع لمدة ٣٠ سنة للأرض والمبني المقام عليها، ومنح قروض بفائدة ٣٪من بنك مصر، بعد الاتفاق معه علي تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل.



وأكد اللواء شوشه، أن وزارة التخطيط ، سبق ان خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25 مليون جنيه انشاءات-25 مليون جنيه معدات"، لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة الحرفية والذى يضم 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة.