إسرائيل تمنع 3 مسئولين فلسطينيين من دخول الأراضي الفلسطينية بعد زيارتهم للأسير المحرر

أعلن وزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت، صباح اليوم الأحد، سحب تصاريح دخول 3 مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى الداخل الفلسطيني.

وسبب ذلك هو زيارتهم للأسير المحرر كريم يونس ببلدة عارة، في منطقة المثلث الشمالي.

وأمر جالانت لمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان، بسحب تصاريح ثلاث مسؤولين فلسطينيين هم محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح من قادة حركة فتح، ومنعهم من دخول أراضي الـ48.

وجاء في البيان أن :"القرار جرى اتخاذه من قبل وزير الجيش بعد مشاورات مع الجهات الأمنية ذات العلاقة".

وأضافت وزارة الأمن الإسرائيلية: “الثلاثة استغلوا موقعهم ودخلوا إلى إسرائيل من أجل زيارة كريم يونس، الذي تحرر هذا الأسبوع من السجن بعد 40 عامًا قضاها على خلفية قتل الجندي أبراهام برومبرج في العام 1980”.