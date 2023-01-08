لتسكنوا إليها| دار الإفتاء توجّه نصيحة للزوجين للتغلب على المشكلات

اختارا الوقت المناسب

وجهت دار الإفتاء المصرية من خلال حملتها “لتسكنوا إليها”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نصيحة للزوجين للتغلب على المشكلات.

نصائح للزوجين

وأشارت الإفتاء إلى أنه ينبغي على الزوجين تخير الأوقات المناسبة للتحدث والمشاورة حتى يُقبِلَ كل واحد على الآخر بهمّةٍ وشوق، وعدم سآمة وكلل أو ملل من كلام الآخر، وحتى يستطيع التفكر فيما سيلقى عليه من الكلام، فلا ينبغي التحدث أثناء الغضب أو انشغال الذهن.

وشددت الإفتاء: عليه فليتخير كل واحد منهما الوقت المناسب الذي يعلم أن زوجته أو زوجها لا يوجد ما يشغل ذهنه في هذا الوقت كوقت الجوع أو الغضب أو كونه راجعًا من العمل متعبًا، إذ هو مشغول بنفسه وبحاله وبآلامه ثم يريد الآخر أن يزيد مشاغله.

المحبة والمودة

وفي وقت سابق وجهت دار الإفتاء نصيحة للزوجين من شأنها ادخال السعادة والسرور، حيث طالبت بأن يداوما على زيارة الأماكن التي تحمل لهما ذكريات سعيدة.

وقالت الإفتاء: حبذا لو كانت الزيارة في نفس الأوقات التي حصلت فيها تلك الذكريات، كأن يذكِّر الرجل زوجته بأيام نزهة في مكان معين، أو يتذكرا يوم زواجهما، أو مكانًا كانت لهما فيه ذكريات سعيدة، فكل هذا مما يطفئ نار المشكلات ويَزيد المحبة والمودة بين الزوجين.

تبادل النكات اللطيفة

كما قالت الإفتاء المصرية في منشور عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: ينبغي أن يحرص الزوجان على وجود جوٍّ من المرح من خلال تبادل النكات اللطيفة، أو الحكايات المضحكة، أو القصص الطريفة، أو المواقف المحبوبة، وغيرها، للخروج من الضغوط النفسية والحياتية داخل البيت وخارجه لأنه يشرح الصدر ويدفع الملل.

يأتي ذلك ضمن حملة دار الإفتاء المصرية “لتسكنوا إليها” من أجل حياة أسرية سعيدة، وعلاقة سليمة بين الأزواج، ونصحت الإفتاء كل زوجين بالحرص على وجود جوٍّ من المرح والسمر في حياتهما.