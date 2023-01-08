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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جبروت امرأة.. تلقى طفلا من الدور الثانى لخلافها مع والديه

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقباله طفلا، سن عام ونصف العام، مقيم بدائرة المركز، مصابا بنزيف وكسور متفرقة بالجسم "ادعاء سقوط من علو".

 بالانتقال والفحص وسؤال والدة ووالد الطفل المصاب، مقيمان بدائرة المركز، اتهمت والدة الطفل المصاب؛ زوجة شقيق والد الطفل المصاب، مقيمة بذات العنوان، بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب. 

وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها. 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية المستشفى امراة طفل خلافات سقوط من علو امن المنوفية

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