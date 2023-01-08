100 مليار جنيه حصيلة الشهادات ذات عائد 25% |فيديو

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن دور البنك الأهلي وبنك مصر كبنكين وطنيين يختلف عن البنوك التجارية، لأنهما مملوكان للدولة ولهما دور أساسي في ضبط أدوات السياسة النقدية، وبالتالى ضبط السوق والسياسة المادية، لنصل فى النهاية إلى تحسن الأمور بشكل جيد.

100 مليار جنيه حصيلة الشهادات

وأكد يحيى أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، أن الشهادات في البنك الأهلي تخطت 66 مليار جنيه، ووصل بنك مصر إلى 32 مليار جنيه، لتصل جملة شهادات 25%؜ إلى مايقرب من مائة مليون جنيه، مشيرا إلى أن 70% من الشهادات تمت من خلال “الأهلي فون” أو من خلال التطبيق الخاص بالبنك الأهلي أو بنك مصر خلال يومين فقط.

وأضاف أن جزءا من هذه الشهادات تواجه السوق الموازية عن طريق أوعية ادخارية بفائدة عالية، بعد أن وصل سعر الدولار في البنوك إلى سعر مرن، وبالتالي فإن العميل سيختار التخلى عن الدولار ليتمسك بالجنيه المصرى بعد أن وصلت فائدة الشهادات إلى 25%.



