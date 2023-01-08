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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية بشبيش في المحلة يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

ارسل القارئ رضا عبد العظيم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من انتشار الكلاب الضالة ووجود كلب مسعور أصاب طفل إثر عقر الكلب المسعور له بمنطقة مكتب التموين ليرتفع عدد المصابين إلى ثلاث مصابين طفلين وسيدة أحدهم طفل مصاب في وجهه وتم تحويل المصابين للمستشفى العام بالمرحلة.

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة انسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

كلب مسعور بين الناس الكلاب الضالة حل مشاكل المواطنين الخط الساخن 5731

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