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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية فى مصر

رصد “صدى البلد”، حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم، الأحد، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي 


سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم بالبنك الأهلي أعلى العملات العربية سعرا بـ 85.27 جنيه للشراء و88.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه بالبنك الأهلي عند 7.19 جنيه للشراء و7.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنك الأهلي 7.36جنيه للشراء و7.37 جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه ختام تعاملات 85.24 جنيه للشراء و88.48 جنيه للبيع.

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الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت| فيديو

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أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنوك اليوم الجمعة .. الدولار يسجل 27.10 جنيه .. اليورو 28.70 جنيه.. والذهب عيار 21 بـ 1760 جنيها


سعر الريال السعودي 
 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  7.19جنيه للشراء و7.21 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  7.37جنيه للشراء و7.37 جنيه للبيع .

 

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي المصري وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية نحو سعرا 88.17جنيه للشراء و88.53 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو  7.18جنيه للشراء و7.21جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو  7.35جنيه للشراء و7.38 جنيه للبيع.

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