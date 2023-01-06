أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنوك اليوم الجمعة .. الدولار يسجل 27.10 جنيه .. اليورو 28.70 جنيه.. والذهب عيار 21 بـ 1760 جنيها

أسعار العملات و الذهب

الدولار يسجل 27.10 جنيه للبيع

اليورو يسجل 28.70 جنيه للبيع

الإسترليني يسجل 32.60 جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 88.16 جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 7.18جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 7.35جنيه للبيع

عيار الذهب 21 يسجل 1760 جنيه

ويستعرض صدى البلد أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 6 يناير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر، بجانب رصد أسعار الذهب اليوم.

ارتفع سعر الدولار على مدار اليومين الماضيين بقيمة تتراوح ما بين 2.31 إلى 2.30 جنيه شراء وبيع .

سعر الدولار اليوم الجمعة

وبلغت سعر العملة الأمريكية “الدولار ” فى بنوك مصر والأهلي نحو 27.05 جنيه للشراء و 27.10 جنيه للبيع ،فى البنك التجاري الدولي نحو 27.10 جنيه للشراء و 27.20 جنيه للبيع، سجل فى البنك المركزي نحو 27.01 جنيه للشراء و 27.11 جنيه للبيع .

سجلت العملة الأوروبية "اليورو"على مدار يومي الأربعاء والخميس ارتفاعا على التوالى ما بين 1.55 جنيه - 1.86 جنيه و ما بين 70 - 75 قرش شراء وبيع في البنوك المصرية.

أسعار اليورو فى البنوك اليوم الجمعة

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 28.54 جنيه للشراء، و 28.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي 28.59 جنيه للشراء ، و 28.81 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى ، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصرى 28.72 جنيه للشراء ، و 28.83 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 55 - 75 قرشا شراء وبيع، وذلك بعد ارتفاعه امس 1.88 جنيه - 2.25 جنيه تقريبا شراء وبيع في البنوك المصرية.

أسعار الجنيه الإسترليني

في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 32.34 جنيه للشراء ، و 32.60 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي ، سجل 32.40 جنيه للشراء ، و 32.72 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى، سجلت متوسطات اسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى 32.57 جنيه للشراء ، و 32.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

وعربيا، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مدار يومي الأربعاء والخميس ارتفاعا بقيمة 61 قرشا اليوم ليسجل 7.16 جنيه للشراء، 7.18 جنيه للبيع في البنك الأهلى.

والدرهم الاماراتي، سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 19 قرشا ليصبح 7.34 جنيه للشراء ، 7.35جنيه للبيع، وذلك بعد ارتفاعه أول أمس بقيمة 43 قرشا شراء وبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة

والدينار الكويتي سجل 85.04 جنيه للشراء، و 88.16 جنيه للبيع، وفقا للبنك الاهلي.

تجدر الاشارة ، إلى أن بنكي الأهلي ومصر أصدرا، الأربعاء الماضي،، شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصرى سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.

ويستعرض موقع صدى البلد من خلال خدمة عرض أسعار السلع المهمة مثل الذهب الذي يستحوذ على اهتمام القراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2011جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 الأكثر تداول 1844 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 1760 جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1507جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1173جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1006جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 14080جنيه .



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1838دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب معلومة مهمة



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم