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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغربي الركراكي ضمن قائمة أفضل مدربين في العالم

الركراكي
الركراكي

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن قائمة أفضل مدربين في عام 2022، والتي شهدت تواجد المغربي وليد الركراكي.

وقاد وليد الركراكي منتخب بلاده في عام 2022، إلى المربع الذهبي ببطولة كأس العالم قطر، كما توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد المغربي على حساب الأهلي.

وجاءت قائمة أفضل مدربين كالتالي:

1- ليونيل سكالوني - منتخب الأرجنتين

2- ديديه ديشامب - منتخب فرنسا

3- وليد الركراكي - منتخب المغرب

4- زلاتكو داليتش - منتخب كرواتيا

5- هاجيمي موريياسو- منتخب اليابان.

6- لويس فان جال - منتخب هولندا

7- جريج برهالتر - منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

8- هيرفي رينارد - منتخب السعودية

الركراكي الاتحاد الدولي وليد الركراكي كأس العالم قطر عام 2022

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