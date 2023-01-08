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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة المغرب في وقتها.. صليها فورا لـ 6 أسباب ولا تؤخرها بعد الآن

صلاة المغرب في وقتها
صلاة المغرب في وقتها

لعل  صلاة المغرب في وقتها  من الأمور التي يتهاون فيها البعض رغم أن الوقت بين المغرب والعشاء قصير نسبيًا، فيتكاسلون عنها، ومن هنا ينبغي معرفة فضل صلاة المغرب في وقتها ، لأن معرفة الفضل قد تزيد الحرص، حيث إنها آخر صلوات النهار اليومية المكتوبة ، وثاني أركان الإسلام الخمسة ، التي لا تسقط عن المسلم، ولا ينبغي التفريط فيها لأي سبب كان.

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صلاة المغرب في وقتها

يبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث: «إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ» [صحيح البخاري].

تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها من المستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها، حيث أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر. 

 فضل صلاة المغرب في وقتها 

 ورد فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أخبرنا الكثير عن فضل صلاة المغرب في وقتها ، ومنه:

1- من يُصلي المغرب حاضرًا لن يدخل النار.

2- سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب .

3- صلاة المغرب هي آخر صلوات النهار ، كما أنها وتر النهار.

4- طيب النفس وصفاؤها.

5. حصد الحسنات صلاة المغرب في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

6- والدعاء بعد صلاة المغرب مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب.

صلاة المغرب 

تعد صلاة المغرب هي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها، وهي الصلاة الرابعة المفروضة خلال اليوم، وأولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل.

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