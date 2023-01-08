عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شادى زلطة: وزير التعليم يدشن مبادرة إحياء المسرح المدرسي.. فيديو

الدكتور طارق حجازي
الدكتور طارق حجازي

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق حجازي دشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"، مشيرا إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها كانت توجيهات من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية، وبناء على ذلك جاءت رؤية الوزير لتطبيق استراتيجية وتم الإعلان عنها منذ بداية العام الدراسي والمتعلقة بيوم الأنشطة.

txt

ائتلاف أولياء أمور مصر: مبادرة إحياء المسرح المدرسي ستجذب الطلاب للمدارس

txt

تبدأ الترم الثاني بمسرحيات هادفة|6 معلومات عن مبادرة إحياء المسرح المدرسي

وأضاف "شادي زلطة" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن سيتم رعاية المواهب الموجودة بين التلاميذ فى المدارس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، موضحا ان تطبيق يوم الأنشطة داخل المدارس لقي نجاح كبير جدا وكان رد فعل التلاميذ إيجابي تجاه هذا اليوم.

وتابع شادي زلطة، أن وزارة التربية والتعليم دائما تسعى فى تطوير آلياتها على أرض الواقع وهذه هى الرؤية التى يتم تطبيقها الأن من قبل الدكتور رضا حجازي طول الوقت ويقوم بالإعلان عنها مسبقا من خلال البيانات أو التصريحات.

وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم القيادة السياسية وزارة الثقافة قناة الحياة الدكتور رضا حجازي برنامج الحياة اليوم شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

السعودية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن تطورات الطقس في مكة المكرمة

البترول تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

100 مليار جنيه خلال 4 أيام.. آخر موعد لشراء شهادات الـ25%.. فيديو

تظاهرة فنية في حب «الإمام الطيب» بذكرى مولده يجسدها تشكيليون بالخط والرسم

هل زيادة سعر الفائدة إلى 25% يؤثر على الموازنة؟.. فخري الفقي يجيب

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة أمين شرطة بقرية سياحية بالإسماعيلية

السفير الأردني بالقاهرة: فخور بالمنتجات الحرفية لبلادنا المشاركة في بيت العرب

فاركو يتقدم على سموحة بثنائية نظيفة في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة مميزة. طريقة تحضير الكريب بخطوات بسيطة

تدمر الشكل .. اكتشف أسباب الإصابة بـ دوالي الوجه

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

أحمد بدير وكريم الحسيني يقدمان العزاء في والدة طارق لطفي.. صور

فيديو

صفقة مروان عطية وتهديد رضا عبدالعال ورحيل فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

من أمام الكعبة.. فيديو مؤثر لعارضة الأزياء مارلين الحمير بعد اعتناقها الإسلام

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ