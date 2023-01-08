شادى زلطة: وزير التعليم يدشن مبادرة إحياء المسرح المدرسي.. فيديو

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق حجازي دشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"، مشيرا إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها كانت توجيهات من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية، وبناء على ذلك جاءت رؤية الوزير لتطبيق استراتيجية وتم الإعلان عنها منذ بداية العام الدراسي والمتعلقة بيوم الأنشطة.

وأضاف "شادي زلطة" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن سيتم رعاية المواهب الموجودة بين التلاميذ فى المدارس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، موضحا ان تطبيق يوم الأنشطة داخل المدارس لقي نجاح كبير جدا وكان رد فعل التلاميذ إيجابي تجاه هذا اليوم.

وتابع شادي زلطة، أن وزارة التربية والتعليم دائما تسعى فى تطوير آلياتها على أرض الواقع وهذه هى الرؤية التى يتم تطبيقها الأن من قبل الدكتور رضا حجازي طول الوقت ويقوم بالإعلان عنها مسبقا من خلال البيانات أو التصريحات.