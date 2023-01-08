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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع .. بورصات مصر والإمارات تستأنف تداولاتها غدا

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية

ارتفاع أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع

صعود مؤشر الأسهم السعودية

 مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.37 %

0.26 % ارتفاع فى المؤشر العام لبورصة الكويت
 البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع
 

ارتفعت أسواق المال العربية خلال ختام اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، بينما بورصة مصر إجازة رسمية بمناسبة أعياد القيامة المجيدة وسوقي دبي وأبوظبي إجازة أسبوعية على أن تستأنف تداولاتها غدا الاثنين .

ونستعرض خلال السطور التالية حركة التداول فى البورصات العربية .

 

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 5.08 نقاط ليقفل عند مستوى 10536.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.99 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 109 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وريدان، والكثيري، وأميانتيت، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وساب، وسدافكو، وعطاء، ومعدنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93 % و 2.08 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وجبل عمر، ولوبريف، وبترو رابغ، وشمس الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: لوبريف، والراجحي، وعذيب للاتصالات، ومعادن، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 100.30 نقطة ليقفل عند مستوى 19204.43 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1593 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 7ر18 نقطة ليصل عند مستوى 76ر7140 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 %، وكمية تداول 2ر129 مليون سهم عبر تنفيذ 6505 صفقات نقدية بقيمة 8ر26 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر9 نقاط ليصل عند مستوى 24ر5531 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 %، بتداول 4ر76 مليون سهم عبر تنفيذ 2751 صفقة نقدية بقيمة 6ر8 ملايين دينار.

وقفز مؤشر السوق الأول 6ر29 نقطة ليصل عند مستوى 89ر7928 نقطة بارتفاع بلغ 37ر0 %، من خلال تداول 7ر52 مليون سهم عبر تنفيذ 3754 صفقة بقيمة 11ر18 مليون دينار.

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر5 نقاط ليصل عند مستوى 59ر5682 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 %، وتداول 4ر64 مليون سهم عبر تنفيذ 1967 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 ملايين دينار.

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

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المصريون يستحوذون على 85.9% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.37 %

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعاً 152.27 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمئة ليصل إلى 11 ألفا و297.58 نقطة.
وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 123 مليونا و800 ألف و313 سهما، بقيمة 404 ملايين و968 ألفا و4.891 ريالا، نتيجة تنفيذ 14179 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند مستوى 2615.39 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4032 صفقة.

مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً

اغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 77,201.026 نقطة حيث ارتفع حجم التداول ليصل إلى 8,714,500 جنيه .
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 62 ورقة مالية إلى 10,000 ورقة مالية.

انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.72 %


أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4833.26 نقطة منخفضًا بـ 34.8 نقطة بنسبة 0.72 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4868.09 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و14 ألفًا و875 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 79.3 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و912 ألفًا و267 ريالًا عُمانيًّا.

أسواق المال العربية بورصة مصر مؤشر الأسهم السعودية بورصة الكويت الاسهم

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