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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل بـ "صحة الدقهلية" لمراجعة تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية، ورشة عمل موسعة لمراجعة تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض.

وعقدت ورش العمل بحضور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ،والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى ، والدكتورة ايمان السيد مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور السيد فاروق  مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ومنسقى البرنامج الدكتور راجح البيه والدكتور يحيى رميح. 


وقالت الدكتورة إيمان السيد مدير إدارة تنظيم الأسرة إن الفئة المستهدفة بالحضور، تتمثل فى مديري المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية ورؤساء أقسام النساء والتوليد وتمريض اقسام العمليات وأقسام النساء والتوليد بكل مستشفى، حيث تم خلال الاجتماع الوقوف على أهم المعوقات التي قد تصادف تطبيق البرنامج ومناقشة مؤشرات قياس الأداء لكل مستشفى على حده  بهدف رصد المشاكل والمعوقات أولاً بأول لاتخاذ اللازم نحو إيجاد حلول سريعة والخروج بتوصيات قيد التنفيذ أثناء تنفيذ البرنامج خلال المرحلة المقبلة بجميع مستشفيات المحافظة.

وفي نفس السياق تم أثناء الاجتماع التنويه على ضرورة المتابعة الدورية والتقييم المستمر لتنفيذ البرنامج بكل مستشفى من خلال مؤاشرات قياس الأداء، وإثابة المستشفيات ذات الأداء المتميز، وكذلك متابعة رفع كفاءة الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ البرنامج من خلال ورش عمل لتدريب الأطباء على أن يتم التنسيق بين إدارات الطب  العلاجي والرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة لعمل اللازم نحو نشر الوعي بين السيدات بأهمية الوسائل طويلة المدى على صحة الأم.

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الدقهلية رئيس الإدارة المركزية الطب العلاجي المستشفيات خدمات تنظيم الأسرة وكيل الوزارة إدارة المستشفيات رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة

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