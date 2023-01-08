محمد رجائي يحسم الجدل حول بيع حديقتي الحيوان والأورمان

حسم الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لـ حدائق الحيوان الجدل حول بيع حديقتي الحيوان والاورمان، مؤكداً أنها ستظل مملوكة لوزارة الزراعة ولها الولاية عليها.



وأضاف “محمد رجائي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، هناك مشروع تطوير مقدم يعتمد على التعهد ببقاء الملامح الرئيسية التاريخية التي تشمل الغطاء الشجري والآثار مثل الجبلاية الملكية والكوبري المعلق وجبلاية الرخام وهي أماكن أثرية سيتم رفع كفاءتها خاصة أن بعضها مغلق أمام الجماهير لانها تحتاج لتكلفة كبيرة في الصيانة .



وأكمل: موعد إغلاق الحديقة لعملية التطوير لم يحدد بعد لأنها ستظل مفتوحة أمام الزائرين حتى يتم التعاقد رسمياً وستظل مفتوحة يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء .



واوضح أن مصر خرجت من التنصيف الدولي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ، لان المعايير ظلت تقليدية وكثير من المنظمات المهتمة بالرفق بالحيوان بعد سنوات وعقود من الاهمال الامر الذي أدى لترهل البنية التحتية وتقدمت الوزارة بمشروع تطوير وهي ثاني اقدم حديقة على مستوى العالم وانشات في نفس وقت إنشاء حديقة لندن لكن الاخيرة ابقت على تصنيفها وقامت بعملية تطوير شامل وذلك مقارنة بحديقة الحيوان بالجيزة التي لم تشهد اي عمليات تطوير او صيانة ومن ثم التطوير الشامل مطلوب .

وشدد على أن الرقابة على عملية التطوير من قبل المطور ستكون إختصاص أصيل لوزارة الزراعة والاثار وتواجد دائم لممثلي الوزارتين بشكل دائم حيث جرت دراسة دراسة العرض المقدم من خلال دراسة فنية مستفيضة من قبل مختصين والذي اثبت ان أهم تعهد هو عدم الاقتراب من الغطائين الشجري والاثري.