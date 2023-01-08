عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رجائي يحسم الجدل حول بيع حديقتي الحيوان والأورمان

صدى البلد

حسم  الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لـ حدائق الحيوان الجدل حول بيع حديقتي الحيوان والاورمان، مؤكداً أنها ستظل مملوكة لوزارة الزراعة ولها الولاية عليها.

وأضاف “محمد رجائي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”، هناك مشروع تطوير مقدم  يعتمد على التعهد ببقاء الملامح الرئيسية التاريخية التي تشمل الغطاء الشجري والآثار مثل الجبلاية الملكية والكوبري المعلق وجبلاية الرخام وهي أماكن أثرية سيتم رفع كفاءتها خاصة أن بعضها مغلق أمام الجماهير لانها تحتاج لتكلفة كبيرة في الصيانة .


وأكمل: موعد إغلاق الحديقة لعملية التطوير لم يحدد بعد لأنها ستظل مفتوحة أمام الزائرين حتى يتم التعاقد رسمياً وستظل مفتوحة يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء .

واوضح أن مصر خرجت من التنصيف الدولي  لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ، لان المعايير ظلت تقليدية وكثير من المنظمات المهتمة بالرفق بالحيوان بعد سنوات وعقود من الاهمال الامر الذي أدى لترهل البنية التحتية وتقدمت الوزارة  بمشروع تطوير وهي ثاني اقدم  حديقة على مستوى العالم وانشات في نفس وقت إنشاء حديقة لندن لكن الاخيرة ابقت على تصنيفها وقامت بعملية تطوير شامل وذلك مقارنة بحديقة الحيوان بالجيزة التي لم تشهد اي عمليات تطوير او صيانة  ومن ثم التطوير الشامل مطلوب  .

وشدد على أن الرقابة على عملية التطوير من قبل المطور ستكون إختصاص أصيل  لوزارة الزراعة والاثار وتواجد دائم لممثلي الوزارتين بشكل دائم حيث جرت دراسة دراسة العرض المقدم من خلال  دراسة فنية مستفيضة من قبل مختصين والذي اثبت ان أهم تعهد هو عدم الاقتراب من الغطائين الشجري والاثري.

الأورمان حدائق الحيوان وزارة الزراعة الاثار اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

المرور ترفع حالة الطوارئ القصوى على الطرق الصحراوية

ترشيحاتنا

بياخد الحاجة وما بيرجعهاش.. عقوبات رادعة للقائمين على أبلكيشن مكوجي بعد تدخل البرلمان

متى تتحدث الزوجة مع زوجها عن المشاكل؟.. الإفتاء: احذرن 3 أوقات

فقدت الطبطبة.. مريم فخر الدين عاشت مزدوجة الديانة وتعرضت للضرب من زوجها

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

احذر.. عروض عمل برواتب كبيرة تستهدف مستخدمي واتساب لسرقة أموالهم .. تفاصيل

سعر الجنيه الذهب فى البحرين اليوم الأحد 8-1-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الشتاء الساحر.. طريقة تحضير السحلب زي المحلات

مشروب الشتاء.. فوائد تناول كوب من السحلب

الجوع الكاذب.. مخاطر تناول السكريات بكثرة

برق ورعد مطر .. تعمل إيه لو أنت برا البيت

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ