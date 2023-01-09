قبل غلق التسجيل| فتح باب التقدم لجائزتي أفضل التطبيقات الحكومية وتكنولوجيا الحكومات

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لجائزة أفضل التطبيقات الحكومية وجائزة تكنولوجيا الحكومات في نسختها الثامنة 2023.

أوضحت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان الجائزة تعتبر أفضل التطبيقات الحكومية وجائزة تكنولوجيا الحكومات هي جوائز سنوية تنظمها حكومة دولة الإمارات كجزء من فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وقد صُممت تلك الجوائز لتشجيع الروّاد من الطلاب والباحثين والهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات الناشئة على تطوير مبادرات تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة بهدف توفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية واستكشاف فرص جديدة من أجل مستقبل أفضل.

و تخاطب الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية في نسختها الثامنة الطلاب والباحثين الملتحقين والمسجلين في الجامعات الحكومية والخاصة في جميع دول العالم وكذلك لخريجي مبادرة "مليون مبرمج " وذلك لتشجيع الدور الريادي للجامعات والشباب المبدعين والمبتكرين في التصدي للتحديات.

شروط المشاركة للطلاب: يمكن الدخول على الرابط:

https://mgovaward.worldgovernmentsummit.org/ar/#conditions-of-participation

شروط المشاركة لخريجي مبادرة مليون مبرمج : يمكن الدخول على الرابط:

https://mgovaward.worldgovernmentsummit.org/ar/#conditions-of-participation

موعد إعلان الفائزين " ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في الفترة من 13-15 فبراير 2023

للمزيد من المعلومات عن الجائزة: يرجي الدخول على الرابط:

https://mgovaward.worldgovernmentsummit.org/ar/#home

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

يشرفنا تقديم الدعم الفنى من خلال التواصل على البريد الإلكتروني:

[email protected]

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

معلومات الجائزة

بداية التسجيل : 2022-12-29

تصنيف الجائزة : الجوائز العلمية المتنوعة

نهاية التسجيل : 2023-01-10

وعلي جانب آخر كرم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية، وذلك خلال افتتاحية مجلس كلية التربية الرابع.

وأثنى المتيني على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، متمنيا لـ "راشد" دوام التوفيق والسداد.

كما أثنى الجميع على الجهود المبذولة بالكلية خلال الفترة السابقة من إنجازات من أجل النهوض بالكلية في جميع مجالاتها، وأوضحوا الجهود المبذولة من الكلية والانفتاح على المجتمع لتحقيق رسالة الكلية والجامعة.