مكون واحد خارق من مطبخك لحرق دهون البطن في أسابيع قليلة

تُخزن الدهون في البطن، إلا أنه وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد من الضروري تقليل هذه الدهون إلى الحد الأدنى لتجنب المشكلات الخطيرة مثل أمراض القلب والسكري، ولحسن الحظ يمكن أن تساعد القرفة على حرق الدهون وتقليل محيط الخصر.

وركزت دراسة نشرت في مجلة علوم التغذية والفيتامينات على أهمية القرفة لحرق دهون البطن، فأقيم بحث على الفئران التي كان عليها اتباع نظام غذائي غني بالسكر والدهون، وقسمتها إلى مجموعتين وفي هاتين المجموعتين، تلقت إحداهما جرعة من القرفة يوميًا بينما لم تتناول الأخرى أي جرعة وبعد أربعة أسابيع، لاحظ فريق البحث أن الفئران التي تتبع حمية القرفة تمكنت من فقدان الدهون.

لكن المجموعة الآخرى لم تتمتع بهذه الفوائد نفسها بناءً على هذه النتائج، وقد تكون القرفة قادرة على تحفيز عملية التمثيل الغذائي للأنسجة الدهنية وذلك بالنظر إلى 12 تجربة شملت 786 شخصًا، ثبت أن القرفة تقلل "بشكل ملحوظ" من محيط الخصر في 12 أسبوعًا.

وخلصت الدراسة إلى أن مكملات القرفة تؤثر "بشكل كبير" على السمنة ويمكن التوصية بها كمكملات إنقاص الوزن.

علاوة على ذلك، وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة Metabolism أن القرفة يمكن أن تحسن صحة التمثيل الغذائي وأوضح فريق البحث أن القرفة تعمل بشكل مباشر على الخلايا الدهنية وتحفزه على حرق المزيد من السعرات الحرارية.