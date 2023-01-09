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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو الكاميرا في موبايلك وحشة .. 5 تطبيقات مجانية edit لصورك

لو الكاميرا في موبايلك
لو الكاميرا في موبايلك مش حلوة..5 تطبيقات مجانية تعمل بيها e

احتاج أغلب المستخدمين في الماضي إلى دورات تدريبية لتعديل الصور على هواتف أندرويد، لكن مع إصدار برامج متخصصة أصبح الأمر سهلا. لذلك سنستعرض أهم 5 تطبيقات لتعديل الصور على نظام أندرويد بجودة رائعة. 

تطبيق lightroom

يعرفه كل المصورين المحترفين في نسخ أجهزة اللابتوب، وتقدم نسخة الهاتف الذكي جميع الإمكانيات والأدوات التي تستطيع الوصول إليها عبر اللابتوب والكمبيوتر. 

ولذلك يعتمد عليه الكثيرون على هواتفهم للتعديل السريع، كما تستطيع نقل الصور من التطبيق مباشرة إلى حاسوبك عبر خاصية المزامنة.

ويعمل التطبيق ضمن حزمة تطبيقات أدوبي الإبداعية، وهذا يعني أنك تستطيع البدء في تعديل الصورة على الهاتف وإكمالها على اللابتوب. 

تطبيق Snapseed

يعتبر Snapseed أحد أفضل تطبيقات تعديل الصور على الهواتف المحمولة بشكل عام، وذلك لأنه يتوافر على هواتف أندرويد وآيفون أيضا.

ويقدم التطبيق تجربة تعديل صور سهلة مع واجهة استخدام سهلة، ولكن مع ذلك فإنه يقدم كل الأدوات التي قد تحتاجها لتعديل الصور.

وتستطيع عبر Snapseed تطبيق مجموعة من التأثيرات المقدمة مسبقا من التطبيق مثل Vintage وغيرها.

ويتوفر التطبيق مجاني ويمكنك تثبيته عبر متجر جوجل بلاي.

تطبيق Photoshop Express

يعرف تطبيق فوتوشوب بكونه أشهر تطبيق تعديل صور احترافية، ولذلك يستخدمه الملايين من المحترفين والمبتدئين على حد سواء.

وتأتي نسخة الهاتف بمميزات مقاربة لنسخة الحاسوب ولكن أبسط قليلا، وهو يقدم مميزات مشابهة لتطبيق lightroom أيضا ولكن بشكل مجاني. لذلك يعتبر تطبيقا مناسبا للهواة والذين لا يحتاجون إلى جميع مميزات حزمة تطبيقات أدوبي الإبداعية.

تطبيق VSCO

يمكنك استخدام النسخة المجانية من VSCO ولكن بمميزات أقل قليلا من النسخة المدفوعة والتي تكلفك 20 دولارا في العام بأكمله.

ويعتمد التطبيق على استخدام التأثيرات الاحترافية التي كانت الشركة تقدمها في الماضي لتطبيق lightroom على الحواسيب.

ويمتلك التطبيق مجموعة كبيرة من التأثيرات الاحترافية التي يمكنك استخدامها وتطبيقها على جميع الصور.

كما يحتوى أيضًا على تأثيرات قديمة لجعل الصور بالأبيض والأسود أو كأنها التقطت بكاميرا فيلم قديمة.

تطبيق Prisma

يعتمد تطبيق Prisma على استخدام التأثيرات التي تغير من شكل الصورة تماما، ولهذا يفضله الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن تغيير شكل الصورة تمامًا عبر تطبيق Prisma وجعلها تبدو كلوحة زيتية أو صورة بالأبيض والأسود وغيرها من الأمور المناسبة.

وتستطيع استخدام التطبيق مقابل اشتراك شهري يقدر بـ8 دولارات للشهر الواحد أو 30 دولارا للعام بأكمله.

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