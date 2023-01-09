شعوذة الفتيات.. الكويت توقف تهريب سحر الضبعة من العراق

أوقف رجال الجمارك في الكويت، مواطنة أثناء محاولتها دخول البلاد قادمة من العراق، عقب أن ضبطوا معها ما يعرف بـ"سحر الضبعة"، مكون من جلد الضبع يُستخدم في أعمال السحر والشعوذة.

ووفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، تم إيقاف المواطنة في منفذ العبدلي الحدودي، حيث عُثر معها على هذا السحر الذي تقدَر قيمته بآلاف الدنانير الكويتية وهو سحر مخصص لسحر الفتيات.

وأشارت الصحيفة إلي أنه تم التحفظ على المضبوطات وعلى الفتاة للتحقيق معها، فيما نشرت صورة للسحر الذي تم ضبطه والذي بدا مكوَنًا من قطعة جلد ملفوفة بمجموعة خيطان ملونة.

وبحسب تقارير محلية، تنتشر أعمال السحر والشعوذة "المحرمة شرعًا" في الكويت.

وفي إبريل من العام 2021، تقدَم عضو مجلس الأمة سابقاً فايز الجمهور باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 16 لسنة 1960، يتعلق بمن يزاول أعمال السحر، طالب فيه بإعدام السحرة والمشعوذين وتشديد العقوبات على من يلجأ إليهم.