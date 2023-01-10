محاكمة متهمين فى واقعة فض اعتصام رابعة .. اليوم

تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم بدر، اليوم لمرافعة الدفاع فى محاكمة 4 متهمين فى إعادة محاكمتهم بقضية "فض اعتصام رابعة" .

تجمهر مسلح وقطع الطرق

أسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

احكام متفاوته

وكانت قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في وقت سابق، بالسجن المشدد 15 سنة لـ25 متهما، والسجن 5 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 12 متهما في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية أحداث فض اعتصام رابعة التي واقعت في عام 2013.

وكانت محكمة النقض قضت، في حكم نهائي بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها

كما تضمن حكم النقض، تأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد، من بينهم تأييد حكم المؤبد لمرشد جماعة الإخوان الارهابية محمد بديع، والقيادي الاخوانى محمد سعد الكتاتني، والاخوانى عصام سلطان

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.