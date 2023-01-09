أمريكا تحسم الجدل حول تخفيض المساعدات لـ أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تتوقع أي تخفيض في المساعدة المالية من المشرعين الأمريكيين هذا العام، والتي يتم تضمينها في ميزانية البلاد لدعم أوكرانيا.

وأوضح سوليفان، أن “الكونجرس الأمريكي خصص 45 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. هذه هي الأموال التي بدأنا تخصيصها”.

وقال سوليفان، ردًا على سؤال حول إمكانية قيام الجمهوريين بالحد من تقديم المساعدة المالية إلى كييف، "أنا لا أتوقع أن هذه الأموال ستؤخذ منا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن عن دعم جديد قدره 2.85 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي ستشمل "مركبات برادلي القتالية للمشاة وأنظمة المدفعية وناقلات الجند المدرعة وصواريخ أرض جو وذخيرة ومواد أخرى لدعم أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

يأتي ذلك الدعم ، لأن اوكرانيا، وفق بلينكن، تدافع بشجاعة عن شعبها وسيادتها وسلامة أراضيها .

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن الإدارة ستعمل مع الكونجرس "لتوفير 907 ملايين دولار إضافية من التمويل العسكري الأجنبي بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا ، 2022".

وذكر بلينكين في بيان: "ستدعم الأموال أوكرانيا والدول المتضررة من الحرب الروسية في أوكرانيا".