الخارجية الأوكرانية: خسرنا 30% من الناتج المحلي العام الماضي بسبب الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنها ترفض فكرة تقسيم أوكرانيا على غرار الكوريتين بسبب الحرب الحرب الروسية وأخذ أجزاء من أرضها، وفقا لموقع العربية.

وأوضحت الخارجيةالأوكرانية، أن الاقتصاد الأوكراني خسر 30% من الناتج الإجمالي المحلي العام الماضي بسبب الحرب.

وأشارت إلى أن روسيا تسعى للسيطرة على سوليدار من أجل المناجم.

من جهة أخرى، قالت مجلة "ديفينس نيوز"الأمريكية أوكرانيا ضغطت بنجاح على القوى الغربية خلال الأشهر الماضية لمنحها مركبات مدرعة ودبابات ومنظومات دفاع جوي وصواريخ أبعد مدى وسط تصاعد العمليات القتالية في فصل الشتاء.

ولكن الصحيفة المحت إلى أن مسؤولين أمريكيين وألمان فضلوا إبطاء تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية ودبابات غربية لأنها تستلزم إجراء تدريبات مكثفة وخبرة لوجيستية علاوة على أنها قد تؤدي إلى تصاعد الصراع مع روسيا إلى ما وراء الحدود الأوكرانية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع الأسبوع الجاري عن خططها لتزويد أوكرانيا بعربات مشاة قتالية من طراز "برادلي"، وتزامن ذلك مع إعلان مسؤولين ألمان أن بلادهم سترسل مركبات المشاة القتالية طراز "ماردير"، الذي يعود تاريخ إنتاجه لعقود مضت وتضاهي في فئتها العربات الأمريكية، علاوة على إرسال برلين لبطارية دفاع جوي من طراز "باتريوت".