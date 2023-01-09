رغم خوفهم من رد موسكو..تقارير عن إرسال بريطانيا أقوى دباباتها إلى أوكرانيا

ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن بريطانيا في إمداد أوكرانيا بدباباتها للمرة الأولى منذ بدء الحرب .

وقالت الشبكة الإخبارية البريطانية ، نقلاً عن مصدر مطلع على المحادثات ، إن المناقشات جارية ”منذ بضعة أسابيع” حول تسليم دبابة القتال الرئيسية تشالنجر 2 التابعة للجيش البريطاني إلى أوكرانيا.

وقال مصدر أوكراني ”سيشجع ذلك الآخرين على إرسال الدبابات”، وذلك لدعم أوكرانيا في القتال ضد روسيا.

على الرغم من إمداد أوكرانيا بمركبات قتالية وأسلحة أخف وزنا، كان حلفاء كييف مترددين في تقديم دبابات أثقل وأقوى، وذلك قلقا من أن تعتبر روسيا الخطوة تصعيدية.

طلبت أوكرانيا مرارًا من ألمانيا الحصول على دبابات Leopard 2 ، على سبيل المثال ، لكن برلين كانت حذرة بشأن توريدها.

لكن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قال يوم الأحد إنه لا يمكن استبعاد مثل هذا الإمداد.

يجتمع حلفاء أوكرانيا الأسبوع المقبل لمناقشة الصراع والمساعدة الجديدة المحتملة للبلاد.

ذكرت شبكة سكاي نيوز أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن توريد دبابات تشالنجر 2 من قبل الحكومة البريطانية وأن وزارة الدفاع البريطانية لم تؤكد أو تنفي هذا الاقتراح.

و قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الاثنين إن ألمانيا ليس لديها حاليًا خطط لتسليم دبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد ٢ إلى أوكرانيا، لكنها تستعد لإرسال ما يصل إلى 40 دبابة مشاة من طراز ماردر.

وصرح المتحدث أرني كولاتز للصحفيين بأن الجيش الألماني ، مستعد لبدء تدريب الجنود الأوكرانيين. وفي الأسبوع الماضي ، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية كجزء من حزمة مساعدة أمنية جديدة للبلاد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب.

وأعلنت واشنطن عن حزمة أسلحة بما يقرب من 3 مليارات دولار هي من بين أكبر حزم المعدات العسكرية المرسلة من البنتاجون إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب.

يأتي ذلك، فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا "ستزيد الألم" و "تطيل أمد المعاناة" للأوكرانيين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وتعليقًا على قرار فرنسا بتسليم مركبات قتالية مدرعة إلى أوكرانيا، قال بيسكوف إنه من غير المنطقي التحدث فقط عن الإمدادات الفرنسية، لأن "أوروبا كلها والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضخت عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا في توريد الأسلحة".

وأضاف "الواردات من الاسلحة يمكن أن تزيد الألم للشعب الأوكراني ، وتطيل معاناتهم، لكنهم لا يستطيعون تغيير أي شيء جوهريًا [في أوكرانيا]".

وتابع أن "هذه الإمدادات ليست قادرة على تعطيل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

وتشير موسكو باستمرار إلى حرب أوكرانيا على أنها "عملية عسكرية خاصة".