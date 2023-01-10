هل تتخذ مصر إجراءات جديدة في السفر بسبب كورونا؟.. الصحة تجيب

متحور الصين

رد قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة، عن إنتواء وزارة الصحة توسيع الإجراءات الإحترازية بسبب تفشي متحور الصين بها ولجوء بعض الدول لبعض الإجراءات.

وأكد "حسام عبد الغفار" في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مايعني العالم الآن ونظامه الصحي ليس معدل الإصابات لكن عدد الوفيات والمصابين بشدة أعراض وكافة المتحورات المندرجة من أوميكرون.

وأضاف المتحدث بإسم وزارة الصحة، أنه لم يثبت علميا حتى الآن أنها تؤدي لزيادة معدلات الوفيات أو الاصابات ومن ثم فإن إرتفاع الاصابات في الصين حتى الآن غير مقلق لان المعيار الرئيسي في العالم هو معدل الوفيات والاصابات الشديدة والقرارات تؤخذ في هذا الصدد في ضوء الادلة العلمية.

مصر لديها نظام مراقبة وترصد قوي

وأشار إلى أن مصر لديها نظام مراقبة وترصد قوي، وأنه حتى الآن لاتغيير في الإجراءات الاحترازية في المطارات او الموانيء وان الوزرة على تواصل وثيق مع المنظمات الصحية العالمية لمتابعة اي مستجدات لكن حتى الآن متحور الصين غير مقلق.