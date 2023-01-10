رابطة الأندية تكشف آخر مباراة للأهلي قبل السفر لكأس العالم للأندية

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على لجنة المسابقات، أن مباراة البنك الأهلى ستكون أخر مباراة للأهلى قبل سفره للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» المذاع على شاشة قناة «الحياة: «تم تأجيل مباراتى الأهلى أمام حرس الحدود والمقاولون العرب بسبب مونديال الأندية».

وتابع عامر حسين، أن نهائى كأس مصر سيتم تاجيله حال فوز الأهلى على سموحة في الدور قبل النهائي لكأس مصر.

وواصل عامر حسين، أن الأهلى سيواجه القطن الكاميروني احد يومى 3 أو 4 مارس على أن تقام مباراة الإياب احد يومي 17و 18 من نفس الشهر.