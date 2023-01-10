أبرزها دهب وسيوة..باحثة أثرية: مصر تتميز بتنوع الأماكن السياحية في الشتاء|فيديو

أكدت رضوة باحثة أثرية ومرشدة سياحة، أن مصر تتميز بتنوع الأماكن السياحية بها، مضيفة أن مصر تضم عدة اماكن للسياحة في الشتاء، و بتكاليف مختلفة تناسب الجميع.

لا يوجد طيران مباشر لمدينة دهب

وأضافت رضوة فهمي اثناء أستضافتها مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن سيوة و دهب، و الأقصر و أسوان، من أكثر الأماكن السياحية تميزاً خاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى مدينة مرسى علم.



وتابعت:"لا يوجد طيران مباشر لمدينة دهب، وأقرب طيران لها مدينة شرم الشيخ، و الفرق بينهم ساعتين فقط، و تستغرق المسافة من القاهرة إلى مدينة دهب أكثر من 6 ساعات"