رئيس الشيوخ: ضم الاقتصاد غير الرسمي خير للدولة والمواطن وليس جباية

علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة على التقرير البرلماني للجنة الشباب والرياضة، بمجلس الشيوخ عن دراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، قائلا: ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي خير لطرفين لدولة والمواطن ولذلك لا نريد التشاؤم بأن الأمر متجه إلي الجباية بينما الملاحظ فى هذه المرحلة القريبة وهي فترة المعاناة التي يعاني منها العالم الدولة اتجهت بكل إمكانياتها لرفع المعاناة عن المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبـو هشيمة عن موضوع الشباب" وسوق العمل غير الرسمي : مخاطر راهنة .