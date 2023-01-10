الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة الآن

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء انخفاضا على مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 1745 جنيها للجرام مقابل 1770 أمس.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وتعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة ، كما أن البعض الاخر يتابع كل ما يتعلق بأسعار الذهب رغبة فى الاستثمار باعتبار المعدن الأصفر وسيلة تحوط أكثر أمان.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي

عيار 24 بيع 1,960 شراء 1,994

عيار 22 بيع 1,797 شراء 1,828

عيار 21 بيع 1,715 شراء 1,745

عيار 18 بيع 1,470 شراء 1,496

عيار 14 بيع 1,143 شراء 1,163

عيار 12 بيع 980 شراء 997

الاونصة بيع 60,956 شراء 62,022

الجنيه الذهب بيع 13,720 شراء 13,960

الكيلو بيع 1,960,000 شراء 1,994,286



ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى الداخل والخارج.



سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا

وعالميا بعد التراجع خلال تعاملات الساعات الماضية ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم في حدود 1 دولار، بينما يتأرجح سعر الأوقية بين مستويات 1876 دولارا و 1867 دولارا.

وفي المقابل تراجع سعر أوقية الذهب في العقود الآجلة خلال هذه اللحظات من تعاملات، في حدود 1.5 دولار إلى مستويات 1876 دولارا للأوقية، بينما يتأرجح السعر بين مستويات 1880 دولارا و 1872 دولارا.

وكانت سجلت أسعار الذهب ارتفاع أكثر من 8 دولارات، في نهاية تعاملات أمس الإثنين مسجلة أعلى مستوى في 8 أشهر، و ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4%، ما يعادل 8.10 دولارًا، ليصل إلى 1877.80 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.2%، ليسجّل 1870.64 دولار للأوقية.