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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عقوبات روسيا.. دولة خليجية تخطط لانقاذ أوروبا من أزمة الطاقة.. تفاصيل

صدى البلد

تُخطط الكويت لزيادة صادرات الديزل ووقود الطائرات لأوروبا هذا العام، لمساعدة القارة العجوز على تعويض نقص وارداتها من روسيا، إذ تخطط الدولة الخليجية لمضاعفة صادرات الديزل إلى أوروبا خمس مرات عن عام 2022 إلى 2.5 مليون طن، أو ما يقرب من 50 ألف برميل يومياً وفقاً لما كشفه مصدر مطلع لوكالة Bloomberg الأمريكية.

وقال المصدر حسب ما نقلته وسائل إعلام عربية إن الكويت تخطط أيضاً لمضاعفة مبيعات وقود الطائرات إلى ما يقرب من 5 ملايين طن، وقد يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في توفير الوقود اعتباراً من 5 فبراير، التاريخ المقرر لحظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من روسيا في إطار العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها أوكرانيا. وقد تقفز أسعار الديزل إلى 200 دولار للبرميل هذا الربع؛ لأن الحظر قد يؤدي إلى نقص عالمي، وفقاً لبنك أمريكا.

كان الاتحاد الأوروبي يشتري ما يقرب من 1.3 مليون برميل يومياً من المنتجات من روسيا أواخر العام الماضي، وفقاً لتقديرات محللين بنك JPMorgan Chase & Co. وقرابة نصف هذه المنتجات كانت من وقود الديزل.

وأنفقت الكويت عشرات المليارات من الدولارات على تطوير وبناء مصافٍ جديدة في السنوات الأخيرة. وكان أهم استثمار لها بناء مصفاة الزور التي هي واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم؛ إذ إنها مصمَّمة لتكرير 615 ألف برميل من النفط الخام يومياً – وأرسلت أولى صادراتها من الديزل ووقود الطائرات أواخر العام الماضي.

وقال المصدر إن خطط شركة البترول الوطنية الكويتية لوقود الطائرات تستثني أي مبيعات في السوق الفورية. وهذا يعني أن الكمية الفعلية المرسلة إلى أوروبا قد تزيد على 5 ملايين طن.

وقال المصدر إن أول خطوط مصفاة الزور الثلاثة مستقرة وتكرر أكثر من 205 آلاف برميل في اليوم. وقال إن الخط الثاني سيبدأ عمله في منتصف فبرايروالثالث في أبريل.

وسترتفع الطاقة التكريرية الإجمالية في الكويت إلى حوالي 1.5 مليون برميل يويماً بمجرد تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها.

ويُتوقع أن تعزز الدول النفطية الأخرى في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، صادراتها من الوقود إلى أوروبا عام 2023.

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