مهاجم إفريقي.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم إفريقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مصدر في الأهلي: أنهينا التعاقد مع مهاجم أفريقي رأس حربة.. ونخوض مفاوضات قوية لضم جناح أيسر أجنبي".

ولم يكشف أحمد حسن عن اسم الصفقة، أو أي تفاصيل عن التعاقد.

وكان النادي الأهلي أعلن خلال الميركاتو الشتوي الجاري، تعاقده مع خالد عبد الفتاح قادما من سموحة، ومحمد الضاوي كريستو، مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المصري، بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حقيقة إيقاف سافيو

في سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة إيقاف البرازيلي برونو سافيو، مهاجم النادي الأهلي، بسبب اعتدائه على حكم في الدوري البوليفي، عندما كان لاعبا في صفوف بوليفار.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "سافيو تم إيقافه 3 مباريات في الدوري البوليفي، ثم تقدم اللاعب بالتماس لتخفيف العقوبة وبالفعل تم تخفيف العقوبة إلى مباراتين فقط ونفذها مع فريقه السابق".

وأضاف: "عندما انضم سافيو إلى الأهلي وصلت بطاقته الدولية بدون عقوبات ولا يحزنون، رغم حديث البعض عن إيقاف اللاعب 6 أشهر أو عام كامل، لكن في النهاية شارك اللاعب مع الأهلي وانتهت القصة".