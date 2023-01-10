اجتاز الكشف الطبي.. مفاجأة مثيرة في كواليس فشل تعاقد الأهلي مع يعقوبو

كشف أجيكوم بلانسكون المتحدث الإعلامي للاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو، عن أسباب وكواليس فشل إتمام صفقة انتقال المهاجم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من حضور اللاعب إلى مصر، وخضوعه للكشف الطبي.

وقال «بلانسكون»، في تصريحات تليفزيونية: «منذ ثلاثة أسابيع تواصل الأهلي مع يعقوبو وفريقه ريو افي وقدم النادي عرضًا لاستقطابه، وبعدها أبلغ يعقوبو الأهلي بحالته خاصة وأنه أجرى عملية جراحية في ركبتيه اليمنى واليسرى عام 2019 وكان الأهلي على علم بحالة عزيز في تلك الفترة؛ حيث أجرى جراحة بسيطة في ذلك العام، وأتى إلى مصر لإجراء الفحص الطبي وإتمام التعاقد».

وأضاف: «ما تردد بشأن عدم اجتياز «يعقوبو» الاختبار الطبي في مصر غير صحيح، لأن اللاعب شارك في 35 مباراة من أصل 38 في الموسم الماضي».

وأكمل: «شارك يعقوبو هذا الموسم مع فريقه 15 مباراة، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة كما سجل هدفين في الكأس لذلك اللاعب ليس مصابًا، كما نقل البعض هذه المعلومة».

وأكد «بلانسكون»، أنه بعد إتمام الكشف الطبي تواصل الأهلي مع فريق ريو افي لضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء النهائي، ولكن ناديه كان مصرًا على تعاقد دائم للاعب لأنهم كانوا بحاجة للمال لشراء لاعب بديل لتعويض غيابه، مضيفًا أن اللاعب استمر بعد الفحص الطبي لمدة 3 أيام في مصر لأنه كان يرغب في اللعب للأهلي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو، أن الأهلي كان مصرًا على استعارة اللاعب لأنهم يعتقدون أن «يعقوبو» سيواجه بعض الصعوبات بعد التعاقد النهائي، ولكن ريو آفي كان مصرًا على بيع اللاعب نهائيًا أو دفع مليون ونصف دولار مقابل استعارته، ولكن الأهلي رفض لضخامة المبلغ، وتم إيقاف المفاوضات وعاد اللاعب للبرتغال وهو بحالة بدنية جيدة.

واختتم تصريحاته قائلا: «الأهلي فريق كبير وعريق ونتمنى يومًا ما أن يعود عزيز للعب في صفوف الأهلي».