عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائي أجنبي.. شوبير يكشف كواليس صفقات الأهلي الجديدة

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، مقتنع بكريم الدبيس، لاعب الأهلي الشاب، والذي جرى تصعيده إلى الفريق الأول قبل أيام، مشيرًا إلى أن بيرسي تاو غير جاهز للمشاركة في المباريات بنسبة 100%، موضحًا أن إدارة النادي تسعى لضم صفقتين أجنبيتين.

txt

خلصت بنسبة 70%.. سيف زاهر يكشف عن صفقة هجومية جديدة فى الأهلي

txt

مسلسل لا ينتهي.. القصة الكاملة لأزمة عبد الله السعيد والأهلي بعد الحكم الجديد

وأضاف «شوبير»، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» الذي يذاع عبر إذاعة «أو سبورت»: «كولر مقتنع بكريم الدبيس وسيمنحه الفرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، بعد أن ظهر بشكل جيد في التدريب، وبيرسي ظهر في جزء من تدريب الفريق، ولكن الأطباء فضلوا تأجيل ظهوره بشكل رسمي، والجهاز الفني يحاول تجهيزه».

txt

خبيت لاعب من الديانة.. ميدو يكشف مفاجآت وكواليس مثيرة في الإسماعيلي

txt

بـ 2مليون دولار.. الزمالك يقترب من خطف نجم سيراميكا كليوباترا

وتابع: «طاهر محمد طاهر شارك في تدريب الفريق بالكامل أمس، الاثنين، بعد تعافيه من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة».

ولفت «شوبير»، إلى أن الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين أجنبيتين خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ونوه نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، إلى أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، سيغادر اليوم الثلاثاء، إلى قطر لبدء مرحلة التأهيل من جراحة غضروف الركبة التي خضع لها قبل أيام قليلة في النمسا.

وكان مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال الأيام الماضية، وأجرى الجراحة في النمسا.

الأهلى الزمالك اتحاد الكرة السويس طاهر محمد طاهر عبد الله السعيد احمد شوبير سيراميكا كليوباترا الفترة المقبلة سيف زاهر لاعب الأهلي كولر الدبيس مليون دولار صفقتين أجنبيتين السويسري مارسيل كولر غضروف الركبة جراحة غضروف الركبه صفقات الأهلي الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عودة تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس اليوم بعد انتشار الفيروسات التنفسية |صور

تراجع أسعار الذهب.. والجرام يسجل 1180 للبيع

موضوعات متعلقة

مسلسل لا ينتهي.. القصة الكاملة لأزمة عبد الله السعيد والأهلي بعد الحكم الجديد

خلصت بنسبة 70%.. سيف زاهر يكشف عن صفقة هجومية جديدة فى الأهلي

بـ 2مليون دولار.. الزمالك يقترب من خطف نجم سيراميكا كليوباترا

خبيت لاعب من الديانة.. ميدو يكشف مفاجآت وكواليس مثيرة في الإسماعيلي

كواليس مفاوضات الأهلي مع فينسنت أبو بكر بعد فسخ التعاقد مع النصر السعودي

الوضع لا يحتمل.. رسائل نارية من فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد

استبعاد فيصل وضم 3 حراس.. باروندو يعلن قائمة منتخب اليد لبطولة العالم 2023

التفاصيل الكاملة.. فيفا يحسم جدل مشاركة كهربا مع الأهلي أمام المصري

ترشيحاتنا

فى إستجابة سريعة.. أمن القاهرة تنقذ حياة سيدة عجوز بقصر النيل

قرار عاجل من القضاء الليبي بتعليق اتفاقية النفط والغاز بين طرابلس وأنقرة

بشائر 2023|التموين: إقامة مشروعات تجارية باستثمارات تقدر بـ2 مليار و500 مليون جنيه

"بيأكله في بؤه".. مشهد إنساني بين معلم وتلميذه يهز السوشيال ميديا

نوادر| بي إم دبليو E36 أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه |صور

للأطفال والكبار .. أسهل طريقة لحفظ أسماء العشرة المبشرين بالجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على إنجلترا بسبب الأرجنتين

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

فيديو

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ