ثنائي أجنبي.. شوبير يكشف كواليس صفقات الأهلي الجديدة

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، مقتنع بكريم الدبيس، لاعب الأهلي الشاب، والذي جرى تصعيده إلى الفريق الأول قبل أيام، مشيرًا إلى أن بيرسي تاو غير جاهز للمشاركة في المباريات بنسبة 100%، موضحًا أن إدارة النادي تسعى لضم صفقتين أجنبيتين.

وأضاف «شوبير»، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» الذي يذاع عبر إذاعة «أو سبورت»: «كولر مقتنع بكريم الدبيس وسيمنحه الفرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، بعد أن ظهر بشكل جيد في التدريب، وبيرسي ظهر في جزء من تدريب الفريق، ولكن الأطباء فضلوا تأجيل ظهوره بشكل رسمي، والجهاز الفني يحاول تجهيزه».

وتابع: «طاهر محمد طاهر شارك في تدريب الفريق بالكامل أمس، الاثنين، بعد تعافيه من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة».

ولفت «شوبير»، إلى أن الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين أجنبيتين خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ونوه نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، إلى أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، سيغادر اليوم الثلاثاء، إلى قطر لبدء مرحلة التأهيل من جراحة غضروف الركبة التي خضع لها قبل أيام قليلة في النمسا.

وكان مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال الأيام الماضية، وأجرى الجراحة في النمسا.