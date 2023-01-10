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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن تحديات القمة الأمريكية المكسيكية

أمريكا والمكسيك
أمريكا والمكسيك

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن «القمة الأمريكية المكسيكية بين الرئيسين بايدن ولوبيز».

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وقال التقرير: «على أمل تحقيق المزيد من التكامل بين الجارتين، عقدت القمة الأمريكية المكسيكية بين الرئيسين بايدن ولوبيز، واتفق الرئيسان على تكثيف التعاون بين الدولتين لمحاولة مهربي المخدرات، ووضع معايير محددة لمعالجة وإدارة الهجرة غير الشرعية، بينما شهد المجال الاقتصادي استعدادات أمريكية لتعزيز الاستثمار في تجمعات أشباه الموصلات على طول الحدود التي تمتد لأكثر من 3 آلاف كيلو متر».

وأوضح الرئيس المكسيكي لوبيز خلال التقرير: «هناك شروط لبدء سياسة جديدة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي في قارتنا، وقد أثبتت الاتفاقية التجارية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة أهميتها في تعزيز قدرتنا الإنتاجية، وسنسعى من خلال المباحثات لحل المسائل الخلافية كملف الطاقة وتهريب المخدرات التي تؤثر سلبا على الجانب الأمريكي».

وتابع التقرير: «ويحاول الرئيسان من خلال المباحثات التي ستمتد ليومين للتغلب على النقاط الخلافية التي تؤرق العلاقات بين البلدين، لا سيما ملف الطاقة بعدما اتخذت المكسيك قرارا يتيح للشركات الحكومية السيطرة على قطاع الطاقة في البلاد، وهو ما انعكس سلبا على الاستثمارات الأمريكية داخل المكسيك».

واستطرد: «ويأتي ذلك بينما تعاني الولايات المتحدة أيضا من ضلوع العصابات المكسيكية في تهريب المخدرات المصنعة الخطرة، والتي أدت لزيادة حالات الوفاة الناجمة عن تعاطيها في الولايات الأمريكية».

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