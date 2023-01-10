كارثة في أوكرانيا بسبب الخيانة والتجسس.. تفاصيل

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أنه منذ بداية الحرب، فتح أكثر من 1.5 ألف قضية جنائية تتعلق بالخيانة والتجسس.

وقال جهاز الأمن الأوكراني عبر “تلجرام”: "تحقق دائرة الأمن الأوكرانية في أكثر من 1500 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة والتجسس. وقد أحيل أكثر من 340 منهم إلى المحكمة".

وأضاف: “نحن نتحدث عن القضايا التي بدأت بعد 24 فبراير”.

وتدعي إدارة أمن الدولة في أوكرانيا أنها كشفت "أكثر من 600 عميل وجاسوس روسي".

وكمثال على ذلك، يستشهد جهاز الأمن الأوكراني باحتجاز مواطن من بيلاروس في منطقة فولين للاشتباه في قيامه بجمع معلومات حول انتشار وتحركات القوات الأوكرانية.

وأضاف: "لقد حيدت إدارة أمن الدولة مجموعة الاستخبارات الروسية، التي ضمت مسؤولين من مجلس الوزراء وغرفة التجارة والصناعة في أوكرانيا. وقام المسؤولون بنقل معلومات استخباراتية عن تطوير حدود الدولة وبيانات شخصية لضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين إلى العدو “.

في أغسطس 2022، أفاد مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني أنه منذ 24 فبراير، تم فتح أكثر من 600 قضية جنائية في أوكرانيا بموجب مادة "الخيانة"، وتم وضع 140 شخصًا على قائمة المطلوبين.