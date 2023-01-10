الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وسيول فى هذه المناطق .. فيديو

كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة الحالية والقادمة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف "أحمد عبد العال" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس" الفضائية، أن الدولة المصرية مازالت فى حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية بسبب دخول مصر فى فصل الشتاء وما يميز فصل الشتاء هو انخفاض فى درجات الحرارة وامطار.

وتابع الدكتور أحمد عبد العال أن هناك أمطار سوف تتساقط على السواحل الشمالية سواء الغربية أو الشرقية والقصد هو بداية من سيوة ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد إلى أن تصل لمدينة رفح المصرية، موضحا أن الأمطار سوف تتساقط على محافظات الوجه البحري وستكون من متوسطة إلى شديدة.

وأشار إلى أن محافظات القاهرة الكبري سوف تشهد أمطار قليلة وضعيفة جدا ولكن سوف يكون هناك سحب كثيفة جدا فى أوقات النهار وشبورة مائية في الصباح الباكر.