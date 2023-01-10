تصعيد خطير.. دعوات في روسيا لضرب فرنسا بالسلاح النووي

اشتبك مقدم البرنامج التلفزيوني الروسي فلاديمير سولوفيوف مع ضيف حول إمكانية استخدام أسلحة نووية في الصراع الدائر مع أوكرانيا.

وقال سولوفيوف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب ضيوفه الآخرين، بمن فيهم أعضاء مجلس الدوما ليونيد كلاشنيكوف وأندريه جوروليوف، إن الضربة النووية "التوضيحية" أو "الوقائية" ستحول الحرب في أوكرانيا لصالح روسيا.

واقترح توجيه ضربة ضد فرنسا ردًا على وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإرسال "دبابات خفيفة" - AMX-10 RC عربات قتال مصفحة - إلى أوكرانيا.

وقال سولوفيوف: "يجب توجيه ضربة استباقية ضد فرنسا، طرف النزاع".

وردا على مذيع التلفزيون الحكومي، قال جوروليوف إن قرار فرنسا إمداد أوكرانيا بالعربات المدرعة "أمر خطير".

وأضاف جوروليوف: "والآن فيما يتعلق بالأسلحة النووية والاختبارات، يحاول الجميع تجنب هذا الموضوع. فمن الممكن في حالة وجود تهديد مباشر لوجود الاتحاد الروسي بأكمله ... بدأت فرنسا تسبب لنا مشاكل، بشكل علني ومباشر بدون خوف. في هذه الحالة ، لا يجب أن تكون فرنسا موجودة - هل سيشعر أي شخص بالحزن حيال ذلك؟.